27 августа в Полысаево состоится конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино

27 августа на площади перед МБУК «ДК «Родина» состоится единственный в этом году конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино. Жители Полысаева смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков. Мероприятие пройдет под открытым небом. Вход свободный.

Каждое лето по всему миру проходят конкурсные показы Всемирного Фестиваля уличного кино. В этом году более миллиона человек из 1.100 городов выйдут на набережные, площади и крыши домов, чтобы посмотреть и оценить лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год.

27 августа фестивальная эстафета доберется до Полысаева. Мероприятие стартует в 21.00 на площади перед «МБУК «ДК «Родина». Каждый желающий сможет принять участие в голосовании за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком или телефоном. Организаторы замерят уровень света и к сентябрю определят народного фаворита. В конце года ему вручат статуэтку, выплавленную из металла, принесенного организаторам жителями городов, общественными и культурными деятелями со всего мира.

«Многие думают, что короткий метр – это какой-то молодежный арт-хаус, неинтересный широкому зрителю, – комментирует основатель проекта Александр Щеряков. – Это совершенно не так! Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до 5 минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии. Вместо дорогой бутафории и длинных планов – оригинальные сюжеты и отличная актерская игра. Мы очень рады, что в этом году наша программа будет показана в Полысаево. Приглашаем всех на праздник кино!».

Напомним, что Фестиваль уличного кино является некоммерческим проектом, запущенным в 2014 году на Дальнем Востоке России. За 4 года проект успел заработать мировой рекорд, проехать более 40 тысяч километров и собрать свыше миллиона зрителей. В его поддержку высказывались Эмир Кустурица, Никита Михалков, Владимир Познер, Павел Лунгин и другие деятели культуры. Проект проходит при поддержке Фонда президентских грантов. Генеральный информационный партнер проекта – РИА Новости.