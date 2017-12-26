27 декабря в Белово откроется ледовый городок

27 декабря в 17.30 часов на центральной площади Белово торжественно откроют ледовый городок, новую сцену и губернаторскую чайную.
В программе мероприятия: новогодний флэш-моб, яркое и интересное представление с участием сказочных героев Уолта Диснея, хоровод вокруг елки.
Маленьких беловчан ждут призы от главных волшебников праздника - Деда Мороза и Снегурочки.
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