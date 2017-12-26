27 декабря в Белово откроется ледовый городок

В Кузбассе инспекторы ГИБДД спасли замерзающего дальнобойщика В Прокопьевском районе сотрудники правоохранительных органов помогли замерзающему дальнобойщику.

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