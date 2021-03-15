27 марта в 20:30 по местному времени состоится акция на планете «Час Земли»

27 марта в 20:30 по местному времени состоится самая массовая экологическая акция на планете «Час Земли». Акция носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам нашей планеты.
Ежегодно в Час Земли миллионы людей по всему миру выключают свет и бытовые электроприборы, во всех странах и городах-участниках выключается подсветка зданий, муниципальных и коммерческих учреждений и других организаций, участвующих в акции.
Каждый год у акции определяется тема, в рамках которой каждый может поделиться проблемами в экологии в своем регионе и узнать, что именно он может сделать для сохранения Земли.
Экологическая акция Час Земли 2021 пройдет в России уже в 13-й раз. В этом году она будет посвящена теме открытости экологической информации. Путь к открытости экологической информации начинается в том числе с каждого из нас. Любой человек может стать участником - для этого нужно также выключить электричество в своем доме или квартире на один час, в знак небезразличного отношения к ресурсам Земли.
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