27 марта в научно-популярной лаборатории «Мысль» пройдет лекция, посвященная Дню театра

27 марта в 15:00 ч. состоится третья публичная лекция в научно-популярной лаборатории "Мысль", которая работает в Год науки и технологий в Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В.Д. Федорова. Её тема посвящена Дню театра и называется: "Театральный Кузбасс".

Лектором выступает Крылов Иван Александрович – молодой артист театра драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского,лауреат международных и всероссийских конкурсов, который успешно совмещает творческую, научную и общественную деятельность, являясь не только ведущим артистом театра, но и старшим преподавателем кафедры театрального искусства Кемеровского государственного института культуры, а с 2021 года - председателем Кемеровского регионального отделенияСоюза театральных деятелей России.

Слушатели узнают об истории становления, развития и современном состоянии театров Кузбасса, о выдающихся личностях кузбасских театров, о новых креативных проектах областного отделения Союза театральных деятелей.

Театральная встреча состоится в зале отдела библиотечного краеведения (кабинет № 133 здания библиотеки № 2).