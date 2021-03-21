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27 марта в научно-популярной лаборатории «Мысль» пройдет лекция, посвященная Дню театра

27 марта в 15:00 ч. состоится третья публичная лекция в научно-популярной лаборатории "Мысль", которая работает в Год науки и технологий в Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В.Д. Федорова. Её тема посвящена Дню театра и называется: "Театральный Кузбасс". 

Лектором выступает Крылов Иван Александрович – молодой артист театра драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского,лауреат международных и всероссийских конкурсов, который успешно совмещает творческую, научную и общественную деятельность, являясь не только ведущим артистом театра, но и старшим преподавателем кафедры театрального искусства Кемеровского государственного института культуры, а с 2021 года - председателем Кемеровского регионального отделенияСоюза театральных деятелей России.

Слушатели узнают об истории становления, развития и современном состоянии театров Кузбасса, о выдающихся личностях кузбасских театров,  о новых креативных проектах областного отделения Союза театральных деятелей.

Театральная встреча состоится в зале отдела библиотечного краеведения (кабинет №  133 здания библиотеки № 2).

Культура
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kuzbassnews.ru
21/03/2021
Культура
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