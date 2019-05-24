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27 мая в Кемерово стартует Неделя борьбы с курением

С 27 по 31 мая в Кемерово сотрудники областного центра медицинской профилактики проведут кинопоказы, викторины и уличные консультации и опросы. Например, 27 мая в 14:00 и 28 мая в 15:00 в «Кузбасскино» (пр. Советский, 4) пройдет кинолекторий о влиянии курения на организм человека.

29 мая в 15:00 сотрудники центра медпрофилактики встретятся с призывниками в здании Кемеровского областного сборного пункта, расскажут об эффективных методах отказа от табачной зависимости (Сосновый бульвар, 3).

30 мая в 11:00 на базе Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова (ул. Дзержинского, 19) пройдет для школьников урок здоровья «За мир без табака!».

Кроме того, студенты – волонтеры КемГМУ вместе со специалистами центра отправятся в антитабачное «турне» по школам и детским домам. 27 мая в 15:00 акция запланирована в детском доме № 105 (Шорникова, 9), 30 мая – в детском доме № 2 (ул. Двужильного, 13).

Завершится неделя «Без табака» акцией в парке Антошка 31 мая. С 13:00 до 16:00 будет работать площадка Центра медпрофилактики и Центра здоровья студенческой поликлиники. Курящие люди смогут бесплатно проверить уровень угарного газа в выдыхаемом ими воздухе, проконсультироваться с психологом и врачами по вопросам отказа от курения, правильного питания, физической активности.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
24/05/2019
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