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27 октября в Кузбассе завершается навигация

С 27 октября судоводителям запрещено передвигаться по воде на маломерных судах, нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам предупреждают, что несоблюдение установленных правил влечет наложение штрафа в размерах от пяти тыс. до десяти тыс. рублей для физических и юридических лиц. Также к административной ответственности могут привлекаться руководители баз-стоянок, допустившие выход на воду судов в межнавигационный период.

 

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Общество
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kuzbassnews.ru
25/10/2019
Общество
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Новости Кузбасса

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