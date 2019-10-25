27 октября в Кузбассе завершается навигация

С 27 октября судоводителям запрещено передвигаться по воде на маломерных судах, нарушители будут привлечены к административной ответственности.
Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам предупреждают, что несоблюдение установленных правил влечет наложение штрафа в размерах от пяти тыс. до десяти тыс. рублей для физических и юридических лиц. Также к административной ответственности могут привлекаться руководители баз-стоянок, допустившие выход на воду судов в межнавигационный период.
Фото: пресс-служба АКО
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