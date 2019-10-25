27 октября в Кузбассе завершается навигация

Кемеровчанка заперла собаку в машине на несколько недель Кемеровчанка оставила собаку на несколько недель в машине. Животное заметили неравнодушные жители...

ФАС накажет известный магазин одежды за обман кемеровчанки В кемеровское управление ФАС поступила жалоба от местной жительницы. Кемеровчанка рассказала, что...

Горы трупов свиней нашли в черте Новокузнецка В южной столице Кузбасса в черте города было обнаружено стихийное захоронение с тоннами трупов...