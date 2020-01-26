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27 января в Кузбассе стартуют «Дни науки»

В день открытия на базе Кемеровского государственного университета пройдет научный форум. Планируется вручение премий за защиту кандидатских и докторских диссертаций, награждение победителей региональных конкурсов среди аспирантов и молодых ученых, выставка проектов участников и партнеров НОЦ «Кузбасс», совещание представителей Российской академии наук с руководителями и учащимися опорных школ РАН. Начало мероприятия в 10:00 (ул. Красная,6).

Кроме того, в 11:45 в КемГУ запланирован «Академический лекторий» с участием ведущих ученых России. Так, Президент РАН, доктор физико-математических наук Александр Сергеев прочитает лекцию на тему «Экстремальные световые поля»; доктор физико-математических наук, академик РАН Владимир Фортов расскажет об экстремальных состояниях вещества на земле и в космосе; директор Института углехимии и химического материаловедения СО РАН, доктор химических наук, профессор Зинфер Исмагилов затронет тему углехимии и углеродных наноматериалов; ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Дмитрий Сычев прочтет лекцию о персонализированной фармакотерапии социально значимых заболеваний: роль «омиксных»  технологий.

В 15:00 состоится пленарное заседание «Роль научно-образовательных центров мирового уровня в реализации государственных стратегий научно-технологического и пространственного развития России». Спикеры обсудят реализацию национальных проектов «Наука» и «Образование», поговорят о роли университетов и научных организаций в развитии регионов, также затронут вопросы участия научно-педагогической общественности в реализации мероприятий Стратегии научно-технологического развития РФ.

 

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
26/01/2020
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