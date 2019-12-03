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275 миллионов тонн угля переработала обогатительная фабрика «Южного Кузбасса»

ЦОФ «Сибирь» угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») в преддверии 45-летия переработала 275-миллионную тонну угля.

Фабрика введена в эксплуатацию 30 декабря 1974 года как одна из крупнейших в отрасли – ее проектная мощность превысила 6 миллионов тонн в год. За почти 45-летнюю историю переработки угля здесь выпущено 215 миллионов тонн готовой продукции –концентрата.

На фабрике применяют три вида обогащения. Класс крупности свыше 13 мм обогащается в тяжелых средах, для класса крупности от 0,5 до 13 мм применяется метод отсадки, а для мелкого угля используют флотацию. На мониторах автоматизированной системы управления отображается состояние оборудования и всего технологического процесса, начиная от момента поставки угля на фабрику и заканчивая отгрузкой готовой продукции потребителям.

Производимый фабрикой угольный концентрат потребляется как на территории нашей страны, так и за рубежом: в Японии, Южной Корее и Китае. Его характеристики ценились всегда: в 1979 году продукции ЦОФ «Сибирь» присвоили государственный знак качества, в 2006 году за качество предприятию вручен международный знак «Золотая звезда».

«Также успешно работает ремонтно-механический цех «Сибири», где изготавливаются запасные части и нестандартное оборудование как для обогатителей, так и для шахтеров «Южного Кузбасса». Это, например, анкерная крепь, корпуса отсадочных машин, ротор дробилки и множество других комплектующих», – отмечает управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Экономика
Междуреченск
kuzbassnews.ru
03/12/2019
Экономика
Междуреченск
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Новости Кузбасса

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