28 июня в кемеровском в «Парке Чудес» пройдет гала-концерт рок – фестиваля «Над Землёй»

28 июня в 16.00 в «Парке Чудес» начнётся гала-концерт рок – фестиваля «Над Землёй».Кемеровчан и гостей города ждут 5 часов живой музыки и оригинальные композиции собственного сочинения. Фестиваль пройдёт в Кемерове в 16-й раз. В гала-концерте примут участие 10 рок-групп из Кемерова, Новокузнецка, Томска, Анжеро-Судженска. Хэдлайнерами XVI открытого городского рок-фестиваля «Над Землёй» станет кемеровская группа «In Cold». Фото: пресс-служба администрации Кемерово
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