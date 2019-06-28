28 июня в кемеровском в «Парке Чудес» пройдет гала-концерт рок – фестиваля «Над Землёй»

Кузбассовцам обещают жаркие, но дождливые выходные Первый месяц лета почти прошел, а в Кузбассе по-настоящему жаркими были только несколько последних...

Деньги «на ветер», а реки Юга Кузбасса остаются грязными По большей части вся очистка реки свелась к рубке дикорастущего тальника по берегам Абы и...

Бывший глава Берёзовского предстанет перед судом В Кузбассе завершилось расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Титова – бывшего мэра...