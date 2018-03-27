28 марта объявлен Всероссийский день траура

Семьям погибших в Кемерове государство окажет помощь Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился подготовить решения по оказанию помощи...

Улан-удэнцы зажгут свечи в память о погибших на пожаре в Кемерове Всем неравнодушным предлагают присоединиться к акции. Улан-удэнцы зажгут свечи в память о погибших...

Медведев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев от имени правительства выразил соболезнования в связи с...