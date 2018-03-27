28 марта объявлен Всероссийский день траура

28 марта в Российской Федерации объявлен траур в связи с гибелью людей в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" Кемерово.
Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин.
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