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28 тысяч читателей библиотек в Мариинском районе получают актуальную информацию по пенсионным вопросам

Сотрудники УПФР в г. Мариинске, Мариинском и Чебулинском районах (межрайонное) встретились в Городской библиотеке им. В.А. Чивилихина с заведующими библиотеками и ответственными за работу центров правовой информации. 

Основными темами на встрече стали повышение пенсионного возраста, понятие «предпенсионный возраст», индексация пенсий и соц.выплат в 2019 году и другие. Наибольший интерес вызвала тема повышения фиксированной выплаты селянам, поскольку большая часть присутствовавших – жители сельских территорий. Для них важно было разобраться в этих нормах, поскольку в дальнейшем им предстоит разъяснить суть изменений своим односельчанам. Для более полного владения информацией слушатели получили листовки по озвученным темам и другую полиграфическую продукцию, с которой смогут ознакомить желающих.

МБУК «Центральной библиотечной системой Мариинского муниципального района» - одна из крупнейших библиотечных систем Кемеровской области. Она объединяет 32 библиотеки. Ежегодно читателями библиотек ЦБС становится более 28 тыс. читателей. В 3 городских и в 8 сельских библиотеках функционируют Центры правовой информации. Их главная цель – это организация свободного доступа населения к правовой и социальной информации, а также оказание бесплатной юридической помощи. Реализация этой цели стала основой для сотрудничества библиотечной системы с УПФР в г. Мариинске. Теперь работники библиотек всегда в курсе происходящих изменений в пенсионном законодательстве, поскольку обо всех нововведениях узнают на встречах со специалистами Управления, которые проводятся несколько раз в год.

Мариинск
kuzbassnews.ru
07/03/2019
Мариинск
Новости Кузбасса

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