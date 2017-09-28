Новости Кузбасса

С 2013 года в России внедряется концепция комплексного развития и благоустройства моногородов, в число которых входит и Калтанский городской округ. Концепция состоит из пяти шагов, разделяющих все городское пространство на целевые площадки.

Первый шаг «Сегодня в центре» предполагает благоустройство оживленного общественного пространства, самые массово посещаемые места. Второй - «Будущее есть» - создание возможностей для времяпрепровождения молодежи. Третий шаг «Найди прошлое и гордись им» - это обновление городских достопримечательностей. Четвертый шаг «Фокус внимания — социальный объект» включает в себя обновление или создание объектов социальной инфраструктуры. И пятый шаг «Подбери брошенное» предполагает активацию заброшенных или неэффективно используемых зданий и помещений.

О том, как исполняется концепция благоустройства в округе, рассказала Т.Н. Башкатова, начальник отдела экономического анализа и прогнозирования развития территории КГО:

- В этом году в рамках первого шага создана площадь общественных мероприятий в поселке Малиновка, на строительство которой выделено более 11 млн рублей, благоустроен родник на улице Совхозная. В рамках второго шага модернизирован ДК «Молодежный», он стал филиалом школы искусств №42. Начато строительство социального объекта - сквера Энергетиков, для которого создан дизайн-проект, уже изготовлена скульптура святой Варвары, которая будет установлена в его центре. По пятому шагу в здании бывшей школы №19 отремонтирован и уже работает спортивный зал.

Обновление округа будет продолжаться. Принята программа «Формирование социальной городской среды на 2018-2022 гг.». На 2018 год в ней запланировано благоустройство площадей общественных мероприятий в поселках Постоянный и Малышев Лог, строительство функциональной зоны для занятий спортом в поселке Постоянный в районе снесенного дома №12 по улице Дзержинского. В Калтане предполагается обустройство «Аллеи предпринимателей», родников на улице Жданова и горе Солнечная.

Вот так шаг за шагом Калтанский городской округ становится все более уютным и комфортным для проживания.