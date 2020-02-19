29 февраля масленичное гуляние в Кузнецкой крепости

29 февраля в 12.00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) состоится традиционное масленичное гуляние «Масленица-блиноеда».

Вместе с Центром русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница» будем провожать Зиму и встречать Весну.

Гостей праздника ждут не только традиционные для Масленицы развлечения – весенние заклички и масленские песни, катание на лошадях, народные игры и состязания, штурм снежного городка, горячий чай из самовара с блинами.

В этот раз организаторы удивят народ блинным аукционом и первым в России масленичным Парадом веников.

В программе запланированы мероприятия на разный вкус: для любителей лицезреть – казачья фланкировка саблями и нагайками, для любителей активностей – состязания в боях «на кулачках», «на подушках», «по-петушиному» и перетягивании каната.

Завершающим аккордом станет традиционное прощание с Зимой – обряд сжигания Мараны (образ уходящей зимы и болезней) и всеобщий хоровод.

Вход на территорию музея-заповедника 20 руб.