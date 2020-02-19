Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

29 февраля масленичное гуляние в Кузнецкой крепости

29 февраля в 12.00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) состоится традиционное масленичное гуляние «Масленица-блиноеда».

Вместе с Центром русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница» будем провожать Зиму и встречать Весну.

Гостей праздника ждут не только традиционные для Масленицы развлечения – весенние заклички и масленские песни, катание на лошадях, народные игры и состязания, штурм снежного городка, горячий чай из самовара с блинами.

В этот раз организаторы удивят народ блинным аукционом и первым в России масленичным Парадом веников.

В программе запланированы мероприятия на разный вкус: для любителей лицезреть – казачья фланкировка саблями и нагайками, для любителей активностей – состязания в боях «на кулачках», «на подушках», «по-петушиному» и перетягивании каната.

Завершающим аккордом станет традиционное прощание с Зимой – обряд сжигания Мараны (образ уходящей зимы и болезней) и всеобщий хоровод.

Вход на территорию музея-заповедника 20 руб.

Культура
Общество
Новокузнецк
Афиша
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
19/02/2020
Культура
Общество
Новокузнецк
Афиша
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Превышение эпидпорога в Кузбассе продолжает расти
Распространение заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжает расти в Кузбассе. На данный момент...
Крапивинскую ГЭС в Кузбассе достроят
Правительство Кузбасса и РусГидро договорились за пять лет достроить Крапивинскую ГЭС, возведение...
Подростки искорежили более 20 надгробий на кладбище в Кузбассе
По факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами...
Два человека погибли на пожаре в Кемерове
Предварительно установлено, что накануне вечером погибшие пришли в гости к знакомому, где распивали...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus