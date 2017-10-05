В Полысаеве отметили День пожилого человека

29 октября 2017 года подведомственными учреждениями отдела культуры Полысаевского городского округа были организованы и проведены праздничные мероприятия, приуроченные к Международному Дню пожилого человека, в ходе которых состоялись встречи с пенсионерами и ветеранами сферы культуры, были организованы чаепития и праздничные программы.
В концертном зале Дворца культуры «Родина» состоялся праздничный концерт, посвященный празднованию Дня пожилого человека «День мудрости, добра и уважения». Для гостей праздника прозвучали поздравления, а также слова признательности и благодарности. В концерте приняли участие народный коллектив, ансамбль сценического фольклора «Любавушки», хор ветеранов «Надежда», хор русской песни «Россияночка».
По окончанию концерта всех зрителей ждал сюрприз – танцы под «живой» оркестр духовых инструментов «Мелодия». В фойе «ДК «Родина» каждый желающий мог закружиться в танце под звуки чарующего вальса, а также исполнить веселый танец под русские народные песни.
Творческие коллективы МАУК «ДК «Полысаевец» организовали для посетителей МБУ «КЦСОН» концертную программу «Возраст золотой осени».
В концертном зале МБУ ДО «ДШИ № 54» состоялось праздничное мероприятие для пенсионеров и ветеранов, в ходе которого педагоги и воспитанники школы представили концертные номера. В завершении мероприятия для участников было организовано чаепитие.
В детской городской библиотеке МАУК «Полысаевская ЦБС», состоялся час воспоминаний «Славим возраст золотой». Школьники встретились с ветеранами и работниками Городского Совета ветеранов, которые рассказали им о своем детстве, а также поделились интересными событиями из своей жизни.
1 октября двери Дворца культуры «Родина» гостеприимно распахнулись для участников клуба «Ветеран». Во главе с руководителем клуба Т.А. Садыковой для всех присутствующих был организован «Голубой огонек» «Нам года не беда». Веселые танцы, песни под баян, задорные игры, и как итог отличное настроение.
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