3 ноября в Кемерово состоится научно-образовательный форум «RE:ПОСТ»

Второй межрегиональный молодежный научно-образовательный форум «RE:ПОСТ» пройдет 3 ноября в Кемеровском госуниверситете при поддержке департамента образования и науки.

В этом году он посвящен Дню народного единства. Участие примут около 300 человек - преподаватели, студенты, школьники из территорий Кузбасса. Свои работы прислали представители Крыма, Краснодарского края, Москвы.

В рамках форума состоится научно-образовательная конференция, посвященная изучению проблем гражданско-патриотического воспитания молодежи. Будут работать секции: «Проблемы гражданской идентичности, политической социализации и патриотического воспитания современной молодёжи: теоретико-прикладные исследования в области гражданско-патриотического воспитания молодёжи» и «Профессиональная ориентация в образовательной стратегии среднего общего и профессионального образования как проблема гражданско-патриотического воспитания обучающихся».

Также в программе конкурс реализованных социальных проектов и проектных идей патриотического содержания для школьников и студентов, квест-викторина для школьников, выставка-презентация молодежных организаций и проектов гражданско-патриотической направленности, интерактивные мастерские от участников выставки.