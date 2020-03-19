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30 млн рублей направит Кузбасс на борьбу с коронавирусом

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев дал распоряжение направить 30 млн рублей на борьбу с распространением коронавируса COVID-19 в регионе. Средства будут выделены из областного бюджета, на них купят лекарства, средства индивидуальной защиты, антисептики и медицинские изделия, в том числе бесконтактные термометры.

«Мы должны задействовать все силы и средства, разработать наиболее эффективные, возможно даже нестандартные меры», – сказал губернатор во вторник 17 марта, выступая на заседании Областного межведомственного штаба по охране здоровья населения в условиях коронавирусной инфекции.

 

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
19/03/2020
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