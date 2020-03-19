30 млн рублей направит Кузбасс на борьбу с коронавирусом

Прилавки заполнены: Сергей Цивилев прошел по кузбасским магазинам Как оказалось, продукты в магазинах имеются в достаточном количестве. Губернатор осмотрел...

Сенатор от Кузбасса прокомментировал внесение поправок в Конституцию Внесение поправок в Конституцию остается одной из самых обсуждаемых тем последнего времени. Своим...

В Новокузнецке юные вандалы разгромили новый детский городок Комментаторы в свою очередь пишут, что детский городок изначально был не качественно сделан,...