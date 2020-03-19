30 млн рублей направит Кузбасс на борьбу с коронавирусом

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев дал распоряжение направить 30 млн рублей на борьбу с распространением коронавируса COVID-19 в регионе. Средства будут выделены из областного бюджета, на них купят лекарства, средства индивидуальной защиты, антисептики и медицинские изделия, в том числе бесконтактные термометры.
«Мы должны задействовать все силы и средства, разработать наиболее эффективные, возможно даже нестандартные меры», – сказал губернатор во вторник 17 марта, выступая на заседании Областного межведомственного штаба по охране здоровья населения в условиях коронавирусной инфекции.
Фото из открытых источников
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Как оказалось, продукты в магазинах имеются в достаточном количестве. Губернатор осмотрел...
|
Внесение поправок в Конституцию остается одной из самых обсуждаемых тем последнего времени. Своим...
|
Комментаторы в свою очередь пишут, что детский городок изначально был не качественно сделан,...
|
Напомним, что аналогичные стихи барнаульцы писали по поводу визитов Дмитрия Медведева в Барнаул в...