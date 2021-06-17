300 дворов и 71 общественное пространство отремонтируют в Кузбассе

Работы по благоустройству проводят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

На обновление дворов и общественных территорий запланировано направить 1 млрд 121 млн рублей, из них почти 970 млн рублей — федеральные средства, около 30 млн рублей — областные и 121,7 млн рублей — деньги муниципальных бюджетов.

Все работы по благоустройству планируется завершить к 15 октября 2021 года.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса