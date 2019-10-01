300 кузбасских кедров отправлены во Владивосток для создания бора на территории Дальневосточного федерального университета.
Решение о закладке кедрового бора в честь 300-летия образования Кузбасса принято губернатором Сергеем Цивилевым на ВЭФ-2019 по итогам встречи с ректором Дальневосточного федерального университета Никитой Анисимовым. Тогда было подписано соглашение между Правительством Кузбасса и Дальневосточным федеральным университетом по реализации проектов НОЦ «Кузбасс». Фото: пресс-служба АКО
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