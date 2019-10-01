300 кузбасских кедров отправлены во Владивосток

В Прокопьевске произошло жесткое ДТП с трамваем: трое пострадавших Кадрами последствий страшного ДТП, которое произошло возле СКК "Снежинка", поделились...

Бездомные собаки в Кемерове застряли на острове В областном центре местные жители услышали на острове неподалёку от набережной лай собак....

Бездомные собаки в Кемерове застряли на острове В областном центре местные жители услышали на острове неподалёку от набережной лай собак....