308 дворов и 58 общественных территорий отремонтируют в Кузбассе

Вышел второй эпизод видеодневника Сергея Цивилёва Сегодня, 14 июня, вышел второй эпизод видеодневника губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва. Фильм...

Новокузнецк накроют ливневый дождь и ветер Синоптики рассказали о погоде на неделю в Новокузнецке. В понедельник утром ожидается сильный дождь...

На управляющие компании Новокузнецка заведены уголовные дела за долги Уголовные дела возбуждены судебными приставами Кемеровской области в отношении руководителей двух...