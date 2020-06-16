308 дворов и 58 общественных территорий отремонтируют в Кузбассе

308 дворов и 58 общественных территорий Кузбасса отремонтируют по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Планируется завершить ремонты к 15 октября, на обновление дворов и общественных территорий направят около 1,2 млрд рублей из бюджетов всех уровней.
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