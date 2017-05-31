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31 мая в Кузбассе будет дождливо и ветрено

По данным Гидрометцентра 31 мая на территории области ожидаются  дожди,  местами сильные, грозы, возможен град. 

Усиление ветра  при порывах до 18-23 м/с.

Общество
kuzbassnews.ru
31/05/2017
Общество
Новости Кузбасса

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