31 мая в Кузбассе будет дождливо и ветрено

По данным Гидрометцентра 31 мая на территории области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, возможен град.
Усиление ветра при порывах до 18-23 м/с.
31/05/2017
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