31 мая в Кузбассе будет дождливо и ветрено

В Прокопьевске полиция нашла тело пропавшей без вести пенсионерки В Прокопьевске сотрудники полиции нашли тело без вести пропавшей женщины. 80-летняя пенсионерка...

Кемеровские эксперты нашли в мясе индейки вирус птичьего гриппа Специалисты ФГБУ "Кемеровская МВЛ" обнаружили в поступившем на исследование филе индейки...

На кукольный фестиваль в Новокузнецк приедут Владимир Машкови Ангелина Вовк Ожидается, что в качестве приглашенных почетных гостей в Новокузнецк приедут телеведущая Ангелина...