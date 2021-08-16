315 мешков мусора собрали участники экологического форума «Zубочистка» на Поднебесных Зубьях

В Кузнецком Алатау в районе Поднебесных Зубьев состоялся трехдневный экологический форум работающей молодежи Кузбасса «Zубочистка». Участниками стали специалисты промышленных предприятий региона. Высокогорную уборку в этом году ребята посвятили 300-летию Кузбасса.
Участники прошли почти 80 км по туристским тропам и собрали 315 мешков мусора, оставленного за лето посетителями природного заповедника Кузнецкий Алатау. Кроме того, участники экологического десанта спилили старые кустарники и расчистили места туристских стоянок на берегах рек Амзас и Томь.
Для участников организовали обучающий семинар по оказанию первой доврачебной медицинской помощи при возникновении внештатных ситуаций на промышленных производствах. Также команды прошли испытание на прочность и слаженность действий в туристской спортивной эстафете «Тропа».
Главной особенностью проведения экологического форума «Zубочистка» в 2021 году стало присутствие на мероприятии только вакцинированных от коронавируса участников. Территория форума была объявлена бесковидной зоной.
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