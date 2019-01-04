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34 млрд рублей будет направлено в Кузбассе на ремонт дорог

За шесть лет Кузбасс направит на дороги по Национальному проекту около 34 млрд рублей.

С 2019 года приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» трансформируются в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В национальном проекте примут участие 104 агломерации из 83 субъектов Российской Федерации.

Кузбасский проект рассчитан на шесть лет, с 2019 по 2024 годы, и предусматривает общее финансирование на развитие дорожной инфраструктуры в размере около 34 млрд рублей. Из них федеральное финансирование составит 19 млрд, а остальное — консолидированный областной бюджет.

 

 

 

Фото из открытых источников

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04/01/2019
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