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349 человек решили развивать бизнес и обратились за господдержкой

В общей сложности 349 предпринимателей подали заявку на получение господдержки через центр «Мой бизнес» в Кузбассе, 80% из них обратились впервые. Кроме того, специалисты оказали более 2,5 тысяч консультаций по вопросам ведения своего дела, а 4 тысячи человек поучаствовали в информационно-образовательных мероприятиях центра.

«Число предпринимателей в регионе растет, люди хотят развивать свое дело, в помощь им действуют программы государственной поддержки. За год только количество самозанятых в Кузбассе увеличилось почти в 2,5 раза. Общая сумма от их деятельности составила 1,9 миллиарда рублей, они уплатили 24,2 миллиона рублей налогов в бюджет, причем основная часть отчислений поступила в 2021 году», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Наиболее востребованные виды деятельности среди кузбасских самозанятых — перевозка пассажиров, парикмахерские и репетиторские услуги, маникюр и педикюр, уборка и клининг. Услуги пользуются спросом, средний чек за год вырос с 400 до 900 рублей. По последним данным УФНС, на работу в режиме «Налог на профессиональный доход» перешли уже более 29 тысяч кузбассовцев.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
17/08/2021
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