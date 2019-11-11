35 автомобилей-нарушителей эвакуировали на прошлой неделе в Кемерово

Специалисты Центра организации дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией переместили на штрафстоянку 35 транспортных средств за нарушение Правил дорожного движения.

Кроме того, работники ЦОДД отремонтировали кабели, клеммники, кнопки, заменили матрицы, отрегулировали 35 светофор. Были очищены 161 стойка от объявлений и незаконной рекламы, также специалисты покрасили 2 стойки и 5 шкафов контроллеров.

Работники муниципального предприятия установили, поправили, заменили и перенесли более 80 дорожных знаков и стоек.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово