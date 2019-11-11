Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

35 автомобилей-нарушителей эвакуировали на прошлой неделе в Кемерово

Специалисты Центра организации дорожного движения совместно с Госавтоинспекцией переместили на штрафстоянку 35 транспортных средств за нарушение Правил дорожного движения.

Кроме того, работники ЦОДД отремонтировали кабели, клеммники, кнопки, заменили матрицы, отрегулировали 35 светофор. Были очищены 161 стойка от объявлений и незаконной рекламы, также специалисты покрасили 2 стойки и 5 шкафов контроллеров.

Работники муниципального предприятия установили, поправили, заменили и перенесли более 80 дорожных знаков и стоек.

 

 

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

Общество
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
11/11/2019
Общество
Топ
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

«Азот» инвестирует в производство селитры и удобрений
Как сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Instagram, предприятие «Азот»...
Шахтеры в Кузбассе отказались выходить на работу
В Кузбассе некоторые работники шахты Октябрьская отказались выходить на работу. Аргументировали они...
Бензовоз вылетел в кювет на кузбасской трассе
Сегодня, 10 ноября, в Таштагольском районе бензовоз вылетел в кювет. Очевидцы сняли последствия ДТП...
В Кемерове мужчину осудили за взятки на общую сумму 750 000 рублей
В общей сложности кемеровчанин получил 750 000 рублей. В ходе предварительного расследования он...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus