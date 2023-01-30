35-летний мариинец похитил у пенсионерки деньги с банковской карты, потратив их на продукты и вещи для будущего ребёнка

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, пенсионерка после расчёта в магазине забыла свою банковскую карту на терминале оплаты, чем и воспользовался злоумышленник, стоявший позади пенсионерки в очереди. Забрав с собой карту, он в соседнем магазине приобрёл вещи для ребёнка, который вскоре должен был родиться, а в другом магазине – продукты питания. Теперь за совершённое преступление выплатит штраф в размере 20 тысяч рублей, а также около 13 тысяч рублей в качестве оплаты труда адвоката.

Из материалов уголовного дела следует, что в октябре прошлого года 35-летний мариинец со своей беременной женой зашёл в продуктовый магазин. В этот момент перед ним совершала покупки пенсионерка, которая забыла на терминале оплаты свою банковскую карту. Мариинец при оплате за товар не успел приложить к терминалу свою карту, как продавец сказала, что оплата прошла. В этот момент он увидел чужую карту, лежащую на терминале, которую забрал с собой. После этого в соседнем магазине он приобрёл для будущего ребёнка детские пелёнки, пинетки и ползунки, а в ещё одном магазине – продукты. Всего он похитил с банковского счёта пенсионерки около полутора тысяч рублей, выкинув после этого карту.

А в это время пенсионерка при расчёте за товар в другом магазине обнаружила пропажу. Она поняла, что забыла карту в предыдущем магазине, и вернулась туда. Но продавец сообщила, что карту никто не передавал. И тут на её телефон начали приходить сообщения о списании денежных средств. Поняв, что карта похищена, она заблокировала её и обратилась с заявлением в полицию.

В течение последующих четырёх дней злоумышленник был установлен. В ходе предварительного расследования он возместил ущерб и принёс извинения потерпевшей.

В суде мариинец вину в совершённом преступлении признал полностью, раскаялся и в очередной раз принёс извинения пенсионерке.

Потерпевшая же в суде пояснила, что претензий к подсудимому не имеет, и просила строго его не наказывать.

С учётом обстоятельств совершённого преступления, материального положения и личности подсудимого суд посчитал целесообразным назначить ему наказание в виде штрафа, размер которого санкцией части третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации установлен от 100 до 500 тысяч рублей.

Однако, учитывая отношение подсудимого к совершённому деянию, его положительные характеристики, возмещение ущерба потерпевшей и её просьбы о назначении мягкого наказания, а также наличие иных смягчающих обстоятельств, суд посчитал возможным снизить размер наказания ниже низшего предела, установленного за совершение данного вида преступления.

В результате подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Также он обязан возместить в федеральный бюджет около 13 тысяч рублей в виде процессуальных издержек, затраченных на оплату труда адвоката.

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