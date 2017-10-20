37 Международный студенческий фестиваль ВГИК в Кемерово

С 10 по 14 ноября в Кемерово пройдет региональный этап 37-го Международного студенческого фестиваля ВГИК.
Показы работ молодых российских кинематографистов будут проходить в кинозале «Кузбасскино» на пр. Советский,4. Начало сеансов в 19-00 часов. Вход свободный.
Все зрители, пришедшие на показы ВГИК, станут участниками зрительского голосования и смогут выбрать понравившуюся работу. Результаты голосования кемеровчан будут суммированы к общим результатам по стране. Автор работы, получившей наибольшее количество голосов, будет удостоен приза зрительских симпатий.
Каждый день новая программа и разные фильмы. Зрители, пришедшие на фестиваль все пять дней, смогут посмотреть 10 часов нового, экспериментального, дебютного кино!
Приглашаем всех любителей кинематографа на фестиваль ВГИК:
10 - 14 ноября, пр. Советский,4, кинозал «Кузбасскино», 19-00 часов.
Вход свободный. Приходите, смотрите, голосуйте!
Дополнительная информация по телефону 36-30-31.
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В субботу 21 октября в Новокузнецке пройдет 10-й этап всероссийских соревнований по быстрым...
|
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что в 2018 года из федерального бюджета Кузбассу...
|
Установлено, что водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, - рассказали в ГУ МВД по...
|
Бульвар Строителей всегда был линейным парком для нас: здесь встречались, здесь катали и катают...