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37 Международный студенческий фестиваль ВГИК в Кемерово

С 10 по 14 ноября в Кемерово пройдет региональный этап  37-го Международного студенческого фестиваля ВГИК.

Показы работ молодых российских кинематографистов будут проходить  в кинозале «Кузбасскино» на пр. Советский,4.  Начало сеансов в 19-00 часов. Вход свободный.

Все зрители, пришедшие на показы ВГИК, станут участниками зрительского голосования и смогут выбрать понравившуюся работу. Результаты голосования кемеровчан будут суммированы к общим результатам по стране. Автор работы, получившей наибольшее количество голосов, будет удостоен приза зрительских симпатий.

Каждый день новая программа и разные фильмы. Зрители, пришедшие на фестиваль все пять дней, смогут посмотреть 10 часов нового, экспериментального, дебютного кино!

Приглашаем всех любителей кинематографа на фестиваль ВГИК:

10 - 14 ноября, пр. Советский,4, кинозал «Кузбасскино», 19-00 часов.

Вход свободный. Приходите, смотрите, голосуйте!

Дополнительная информация по телефону 36-30-31.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
20/10/2017
Культура
Кемерово
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Новости Кузбасса

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