39 педагогов получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель»

Выплаты в размере 1 млн рублей по новой программе «Земский учитель» получат 39 педагогов, приступающих в этом году к работе в сельских школах Кузбасса.

Программа финансируется из федерального бюджета. Учителя, получая выплаты, обязуются проработать не менее 5 лет в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, пгт или городах с населением менее 50 тыс. человек.