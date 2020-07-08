39 педагогов получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель»

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Выплаты в размере 1 млн рублей по новой программе «Земский учитель» получат 39 педагогов, приступающих в этом году к работе в сельских школах Кузбасса.
Программа финансируется из федерального бюджета. Учителя, получая выплаты, обязуются проработать не менее 5 лет в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, пгт или городах с населением менее 50 тыс. человек.
08/07/2020
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