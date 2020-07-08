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39 педагогов получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель»

Выплаты в размере 1 млн рублей по новой программе «Земский учитель» получат 39 педагогов, приступающих в этом году к работе в сельских школах Кузбасса.

Программа финансируется из федерального бюджета. Учителя, получая выплаты, обязуются проработать не менее 5 лет в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, пгт или городах с населением менее 50 тыс. человек.

Образование
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kuzbassnews.ru
08/07/2020
Образование
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