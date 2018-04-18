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4 апреля в Полысаево прошел городской конкурс юных исполнителей на народных инструментах

4 апреля в музыкальной школе №12 состоялся XII городской конкурс юных исполнителей на народных инструментах.

Ученики Детской школы искусств № 54 Полысаевского городского округа достойно выступили на этом конкурсе, продемонстрировав высокое исполнительское мастерство и получив заслуженные награды:

- Битмухаметов Рустам, Фомин Федор, Пантелеева Екатерина (балалайка) - награждены дипломами за 1 место;

- Гребенюков Артём (балалайка), Князев Кирилл (гитара) - награждены дипломами за 3 место.

- Власенков Илья (гитара), Фомин Степан (баян) - награждены благодарственными письмами.

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
18/04/2018
Культура
Полысаево
Новости Кузбасса

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