4 апреля в Полысаево прошел городской конкурс юных исполнителей на народных инструментах

В Новокузнецке в столкновении двух иномарок погибли оба водителя В результате случившегося оба водителя погибли.

СК сделал заявление в связи с расследованием пожара в «Зимней вишне» Следственный комитет России сделал заявление в связи с расследованием гибели людей при пожаре в...

Синоптики Кузбасса дали прогноз на неделю Кузбассовцев в предстоящие дни ожидает прохладная погода с мокрым снегом. Потепления стоит ждать...