4 апреля в Полысаево прошел городской конкурс юных исполнителей на народных инструментах

4 апреля в музыкальной школе №12 состоялся XII городской конкурс юных исполнителей на народных инструментах.
Ученики Детской школы искусств № 54 Полысаевского городского округа достойно выступили на этом конкурсе, продемонстрировав высокое исполнительское мастерство и получив заслуженные награды:
- Битмухаметов Рустам, Фомин Федор, Пантелеева Екатерина (балалайка) - награждены дипломами за 1 место;
- Гребенюков Артём (балалайка), Князев Кирилл (гитара) - награждены дипломами за 3 место.
- Власенков Илья (гитара), Фомин Степан (баян) - награждены благодарственными письмами.
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