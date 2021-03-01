Новости Кузбасса

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4 марта в Виртуальном концертном зале библиотеки им. В.Д. Федорова пройдет лекция-концетр «Мир Сандро Боттичелли»

4 марта в 14.00 ч. в Виртуальном концертном зале Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В.Д. Федорова состоится лекция-концерт известного московского искусствоведа Жанны Дозорцевой и Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Павла Когана «Мир Сандро Боттичелли» (цифровая запись лекции-концерта предоставлена Московской государственной академической филармонией в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал»).

Лекция-концерт о художнике эпохи раннего Возрождения  иллюстрирована музыкальными произведениями в исполнении симфонического оркестра (дирижер - Владимир Рылов). В программе прозвучат 8 произведений: увертюры к операм «Вильгельм Телль» и «Шелковая лестница» Россини, увертюра к опере «Фаворитка» Доницетти, увертюра к опере «Норма» Беллини, увертюры к операм «Набукко», «Сила судьбы», «Сицилийская вечерня» и «Луиза Миллер» Верди.

Сандро Боттичелли родился во Флоренции в 1445 г.  С 1458 г. уже работал подмастерьем в ювелирной мастерской одного из братьев. В начале 1460-х гг. был принят учеником к художнику Фра Филиппе Липпи. Впоследствии учитель сам стал учеником Боттичелли. С 1467 г. Сандро открыл свою мастерскую, к 1475 г. став известным мастером, создавая фрески, картины для церквей.

Вход на виртуальную лекцию-концерт свободный.

В библиотеке предприняты меры вирусной профилактики (социальная дистанция зрительских мест, масочный режим, дезинфекция рук работников и посетителей, контактных поверхностей).

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kuzbassnews.ru
01/03/2021
Культура
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