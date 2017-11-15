4 ноября в Полысаеве отметили День народного единства

4 ноября 2017 года подведомственными учреждениями отдела культуры Полысаевского городского округа были организованы и проведены мероприятия, посвященные празднованию Дня народного единства.

Приятным сюрпризом для горожан стала работа передвижной радиогазеты. По улицам города и в местах массого скопления людей транслировались патриотические песни, стихи, факты исторических событий.

Творческий коллектив МАУК «Дом культуры «Полысаевец» не оставил без внимания посетителей областного Дома ветеранов, подготовив концертную программу, посвященную Дню народного единства «В единстве мы сила».

В Детской школе искусств № 54 этой знаменательной дате был посвящён урок для обучающихся первых и вторых классов на тему «Единение России – основа мира». Ребята читали стихи, отвечали на вопросы и с воодушевлением исполнили песню «Наш край» Дмитрия Кабалевского.

В филиалах МАУК «Полысаевская ЦБС» были подготовлены тематические книжные и

В концертном зале Дворца культуры «Родина» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню народного единства «В едином хороводе дружбы». Гостям была представлена выставка декоративно-прикладного творчества полысаевских мастеров. Это были различные работы: иконы, выполненные в технике «Алмазная вышивка, картины, вышитые крестом, фигурки из кости мамонта, вязаные изделия – носки, пинетки, варежки, работы обучащихся художественного отделения Детской школы искусств № 54.

С приветственным словом и поздравлениями от имени главы Полысаевского городского округа В.П. Зыкова и себя лично выступила заместитель главы Полысаевского городского округа по социальным вопросам Л.Г. Капичникова.

Завершился праздник награждением участников и призеров городского конкурса «Осеннее чудо-2017» грамотами и благодарственными письмами.

Мероприятия в Полысаевском городском округе 4 ноября прошли не только в рамках Дня народного единства, но и в поддержку широкомасштабного проекта «Ночь искусств. Во Дворце культуры «Родина» состоялся бесплатный кинопоказ фильма «Первый после Бога», а в Детской школе искусств № 54 состоялся музыкально-поэтический вечер «Любовь сквозь музыку в стихах». Тема «единства» была очень актуальна в этот вечер – поэзия, музыка, хореография объединились в единое целое, чтобы как можно выразительнее, ярче и впечатляюще передать зрителям замысел вечера. Со сцены звучали стихи советского поэта Эдуарда Асадова и преподавателя школы Анны Потаповой. Ведущие читали стихотворения, словно переживая их сиюминутно, пропуская через себя каждое слово. Завершился вечер поздравительной речью директора школы Винтера В. В.