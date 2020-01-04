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4 января в Осинниках пройдет фестиваль «Валенки-SHOW»

Все любители национальной зимней обуви смогут принять участие в развлекательно-познавательном мероприятии, которое откроет небольшой праздничный концерт творческих коллективов. Далее для горожан пройдут веселые конкурсы, игровые программы и викторины: футбол в валенках, перетягивание каната в валенках, бег в мешках в валенках, «МеткоВаЛ» - конкурс на меткое бросание валенка в цель, «ВалоПрыг» - конкурс на прыжки через скакалку в валенках.

Все желающие смогут принять участие в семейных гонках на ватрушках «Прокатись -2020», ответить на вопросы викторины «Русские валенки», стать участником конкурса частушек о валенках «Валенки, валенки». Самые творческие и креативные жители города примут участие в дефиле коллекции валяных авторских изделий «ВаленModel». Завершится веселое мероприятие танцевальным флэш-мобом в валенках «Вален – dance». Все участники мероприятия получат сладкие призы, а победители памятные призы. Начало в 12:00.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
04/01/2020
Культура
Общество
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Осинники
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