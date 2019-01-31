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- 40 градусов по Цельсию: кузбасские энергетики готовы к «Ледниковому периоду»

Запоздалые крещенские морозы все-таки нагрянут в Сибирь в начале последнего зимнего месяца. С 1 по 4 февраля в Кемеровской области ожидается сильное похолодание. Температура в некоторых районах приблизится к 40 градусам ниже нулевой отметки. В период пиковых понижений температуры персонал филиала «МРСК Сибири»  – «Кузбассэнерго – РЭС» готов обеспечить бесперебойное и надежное электроснабжение потребителей.

С 1 февраля в электросетевой компании будет усилен контроль над работой оборудования подстанций, энергетики проведут внеочередные осмотры участков воздушных линий электропередачи и организуют круглосуточное дежурство бригад.

В настоящее время в оперативной готовности находятся 123 аварийно-восстановительные бригады – это 607 человек и 354 единицы техники.

На время усиления сибирских морозов оперативно-ремонтные бригады оснащены спецтехникой, укомплектованы всеми необходимыми защитными средствами, инструментами, материалами и готовы при необходимости незамедлительно приступить к восстановительным работам. 

В период прохождения холодного фронта для оперативного реагирования и обмена информацией электросетевики будут поддерживать прямую связь с администрацией области, муниципалитетами, филиалом «ФСК ЕЭС» – Кузбасским предприятием МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Кемеровской области.

Основным коммуникационным рупором между энергетиками и потребителями по-прежнему остается единый call-центр МРСК Сибири. По телефону 8-800-1000-380 (звонок бесплатный) любой житель Кузбасса может сообщить о повреждениях линий электропередачи, оборванных или провисших проводах. Так можно помочь электросетевикам не допустить отключения или оперативно восстановить электроснабжение в своем районе.

Общество
kuzbassnews.ru
31/01/2019
Общество
Новости Кузбасса
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