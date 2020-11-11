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40-й Международный студенческий фестиваль ВГИК

С 14 по 16 ноября в «Кузбасскино» в рамках 40-го Международного студенческого фестиваля ВГИК пройдут бесплатные показы конкурсных работ и зрительское голосование.

Организаторы фестиваля – Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова и Продюсерский центр «ВГИК-Дебют».

Международный фестиваль ВГИК являясь крупнейшим студенческим фестивалем страны, дарит шанс молодым начинающим кинематографистам показать свои работы широкой аудитории, получить оценку творчества, начать свой увлекательный путь в мир большого профессионального кино.

Кузбасс участвует в некоммерческих показах фильмов фестиваля ВГИК с 2014 года. Ежегодно география показов расширяется. В этом году в голосовании примут участие: города Кемерово, Березовский, Прокопьевск, Киселевский городской округ, 6 кинозалов Мариинского муниципального район, 2 кинозала Крапивинского муниципального округа, Кемеровский муниципальный округ. Итого в 7 территориях, в 12 кинозалах Кемеровской области будут проведены показы конкурсных работ и зрительское голосование!

В программу показов войдут игровое кино, неигровое кино, анимация. Продолжительность каждой программы 1,5-2 часа. Приглашаем вас на бесплатные дневные кинопоказы студенческих работ и зрительское голосование 14, 15 и 16 ноября с 16:00 в «Кузбасскино» по адресу пр. Советский, д. 4. Подробности в социальных сетях, на сайте и по телефону 36-30-31.

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