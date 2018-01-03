400 спортсменов приняли участие в соревнованиях по горнолыжному спорту в Таштагольском районе

На базе Губернского центра по горнолыжному спорту и сноуборду на горе Туманной в 43-й раз прошли состязания на приз Деда Мороза. В них приняли участие воспитанники школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту , а также спортшколы из Шерегеша. Возраст участников составил от 4-х до 15 лет.

Всего были разыграны 17 комплектов медалей во всех возрастных группах. Самая острая борьба развернулась в старшей возрастной группе - 2002-2003 г.р. Так, по итогам соревнований на пьедестал почёта взошли: среди девушек – Анна Кетова, Ксения Бокова и Арина Ахломёнок; среди юношей – Николай Макута, Иван Подгорный и Константин Вагин. Разница во времени у медалистов составила всего несколько десятых долей секунды.