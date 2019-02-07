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414 кузбасских семей, получавших выплаты из маткапитала, могут их продлить

Год назад в Кемеровской области подали первые заявления на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала (МСК) по случаю рождения второго ребенка. Сразу три семьи из гг. Белово и Междуреченска решили воспользоваться новой возможностью, предоставленной государством для нуждающихся семей, в которых после 1 января 2018 г. родился второй ребенок.

В итоге за 2018 г. средствами МСК по данному направлению распорядилось 414 семей. В общей сложности в прошлом году Пенсионный фонд перечислил для них 31,5 млн. рублей.

По истечении года с начала выплат из МСК получатели имеют право их продлить. Для этого необходимо подать новое заявление с полным пакетом документов о доходах семьи за последние 12 месяцев. Это можно сделать через клиентскую службу ПФР по месту жительства, через филиалы МФЦ, а также в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР (в этом случае в течение 5 рабочих дней следует представить в органы ПФР необходимые документы, в т.ч. справки о доходах). 

Для того чтобы понять, имеет ли семья право на выплату в 2019 году, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи (14887,5 руб.), то можно подавать заявление на ежемесячную выплату. Можно также воспользоваться специальным калькулятором на сайте ПФР.

Напомним, что размер ежемесячной выплаты из МСК в Кемеровской области составляет 9930 рублей в месяц - это размер прожиточного минимума на ребёнка за II квартал 2018 года. Подробную информацию о ежемесячной выплате из средств материнского капитала, необходимых документах можно найти на сайте ПФР http://www.pfrf.ru в разделе Получателям МСК/ Как получить и потратить семейный капитал.

Общество
kuzbassnews.ru
07/02/2019
Общество
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