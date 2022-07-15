43-летний житель Кузбасса приговорён к 7 годам колонии за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть односельчанки

Удары, после которых потерпевшая через несколько дней умерла, обвиняемый нанёс в результате возникшей между ними ссоры, в ходе которой потерпевшая обзывала обвиняемого нецензурными словами, в том числе назвала его «петухом». Об этом корреспонденту «Новостей Кузбасса» сообщили в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области.

Согласно материалам уголовного дела, рассмотренного судом, житель одного из сёл Мариинского муниципального округа в июне прошлого года по пути домой решил проведать знакомую 70-летнюю жительницу села, у которой в доме проживали мужчина с женщиной. У хозяйки дома были проблемы со здоровьем, и «квартиранты» помогали по хозяйству и ухаживали за ней. Обвиняемый стал предлагать хозяйке дома выгнать «квартирантов», так как, по его мнению, от них нет никакой помощи. Этот разговор услышала проживающая в доме женщина, и стала конфликтовать, выгоняя обвиняемого из дома, нецензурно выражаясь в его адрес. В ходе нецензурной брани женщина также назвала обвиняемого «петухом». Это очень разозлило обвиняемого, и он нанёс потерпевшей несколько ударов, которые пришлись на грудную клетку, плечи и голову. Потерпевшая от ударов упала, и обвиняемый помог ей подняться. На голове у потерпевшей обвиняемый увидел кровь, и дал ей полотенце. Потерпевшая успокоилась, они помирились и вместе выпили водку. Через некоторое время обвиняемый ушёл домой.

А наутро потерпевшей стало плохо, её доставили в больницу, где через несколько дней она скончалась.

Позже экспертиза покажет, что причиной смерти послужила закрытая черепно-мозговая травма с комплексом повреждений головного мозга.

В судебном заседании обвиняемый вину признал частично, пояснив, что он не желал причинять потерпевшей тяжкий вред здоровью, повлёкший смерть. Всё получилось спонтанно из-за оскорблений в его адрес. Также обвиняемый и защитник утверждали, что травмы, послужившие причиной смерти, могли образоваться не от действий обвиняемого, так как ранее между потерпевшей и её знакомым возникали конфликтные ситуации и она ходила с синяками. Более того, госпитализирована потерпевшая была на следующий день после случившегося, и что происходило после конфликта с обвиняемым до госпитализации, следствием не было установлено.

Однако эти доводы стороны защиты были опровергнуты заключением комиссии экспертов, которые установили время причинения травм, послуживших причиной смерти.

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил обвиняемому наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым, осуждённый и его адвокат обжаловали приговор в вышестоящую судебную инстанцию, которая оставила судебное постановление первой инстанции без изменения.

«Наказание является справедливым и соразмерным содеянному, основания считать назначенное наказание чрезмерно суровым отсутствуют», - говорится в апелляционном определении судебной коллегии по уголовным делам Кемеровского областного суда.

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