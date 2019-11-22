Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

44 ледовые переправы планируется открыть в Кузбассе наступившей зимой

Как напомнил начальник ГУ МЧС России по области Алексей Шульгин, переправа считается открытой только после выдачи Госинспекцией по маломерным судам (ГИМС) акта освидетельствования объекта о годности к эксплуатации.

Параллельно ГИМС вместе с полицией, старостами сельских поселений, общественниками продолжит выявлять несанкционированные переправы. Их следует привести в соответствие с требованиями или ликвидировать. Так, за зиму 2018-2019 годов инспекторы ГИМС выявили 17 несанкционированных ледовых переправ, 15 из них были оборудованы и допущены к эксплуатации, 2 переправы ликвидированы.

До открытия переправ муниципалитетам необходимо выставить заграждения, запрещающие аншлаги «Выезд на лед запрещен» и принять меры административного воздействия к нарушителям для воспрепятствования выезду машин на хрупкий лед. Особое внимание уделить традиционным местам зимней рыбалки – определить территории для временных спасательных постов, усилить работу по информированию населения об опасностях выезда на лед.

На водоемах, где пройдет выколка льда для новогодних городков (Кемерово, Новокузнецк, Промышленовский район), необходимо принять меры по недопущению выхода людей.

 

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Общество
Топ
kuzbassnews.ru
22/11/2019
Общество
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Сегодня в Новокузнецке официально открывают ледовый каток
После официальной церемонии открытия все желающие смогут посетить каток абсолютно бесплатно. В...
В Кузбасс надвигаются морозы
Ветер северо-западный 2-7 м / с, усиление до 12 м / с. Местами небольшой снег.21 ноября дневные...
Ради сауны с подружками женщина ограбила кузбассовца
Молодая жительница Кузбасса после застолья ограбила своего знакомого. Все 50 тысяч, которые она...
Кемеровские водители штурмуют медучреждения, чтобы попасть к наркологу
Как пишет «Сибдепо» со ссылкой на одного из автомобилистов, такие очереди в кемеровских...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus