44 ледовые переправы планируется открыть в Кузбассе наступившей зимой

Как напомнил начальник ГУ МЧС России по области Алексей Шульгин, переправа считается открытой только после выдачи Госинспекцией по маломерным судам (ГИМС) акта освидетельствования объекта о годности к эксплуатации.

Параллельно ГИМС вместе с полицией, старостами сельских поселений, общественниками продолжит выявлять несанкционированные переправы. Их следует привести в соответствие с требованиями или ликвидировать. Так, за зиму 2018-2019 годов инспекторы ГИМС выявили 17 несанкционированных ледовых переправ, 15 из них были оборудованы и допущены к эксплуатации, 2 переправы ликвидированы.

До открытия переправ муниципалитетам необходимо выставить заграждения, запрещающие аншлаги «Выезд на лед запрещен» и принять меры административного воздействия к нарушителям для воспрепятствования выезду машин на хрупкий лед. Особое внимание уделить традиционным местам зимней рыбалки – определить территории для временных спасательных постов, усилить работу по информированию населения об опасностях выезда на лед.

На водоемах, где пройдет выколка льда для новогодних городков (Кемерово, Новокузнецк, Промышленовский район), необходимо принять меры по недопущению выхода людей.

Фото: пресс-служба АКО