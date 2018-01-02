45 детей родилось в Кузбассе в первый день 2018 года

1 января в Кемеровской области на свет появились 28 мальчиков и 17 девочек.
Больше всего детей родилось в Новокузнецке - 10, в Кемерове - 10, Прокопьевске - 4, Киселевске - 3. В областном клиническом перинатальном центре им. Л. А. Решетовой родилось 7 малышей.
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