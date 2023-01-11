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47-летний водитель приговорён к 3 годам колонии за «пьяное ДТП», в результате которого погиб 68-летний мариинец

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, 31 декабря 2021 года 47-летний водитель автомобиля «ToyotaSprinter», находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21074».  В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия 68-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте.

Как следует из материалов уголовного дела, 31 декабря 2021 года житель Мариинска Б. около 10 часов утра, управляя автомобилем «Toyota Sprinter» в состоянии алкогольного опьянения, двигался по автодороге Мариинского муниципального округа «Калининский – Мальковка». На шестом километре автодороги, выехав на полосу встречного движения, столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ-21074», которым управлял 68-летний водитель. В результате столкновения водитель отечественного автомобиля погиб на месте дорожно-транспортного происшествия.

Согласно показаниям потерпевшей (дочери погибшего), её отец всю жизнь работал водителем, за рулём был всегда аккуратен и никогда не был участником ДТП. Позже подсудимый оплатил похороны погибшего и в счёт возмещения морального вреда выплатил 500 тысяч рублей. Тем не менее, она настаивает на суровой мере наказания.

При назначении наказания суд учёл отсутствие отягчающих и наличие таких смягчающих обстоятельств, как положительные характеристики подсудимого, наличие на его иждивении малолетнего ребёнка, активное способствование расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, а также ряд иных обстоятельств.

В результате суд назначил Б. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года  с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Также осуждённый на три года лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, срок которого будет исчисляться после отбытия лишения свободы.

Приговор не был обжалован, вступив в законную силу 10 января 2023 года.

В течение трёх дней осуждённый обязан явиться в орган, контролирующий исполнение приговора, для получения предписания о направлении его к месту отбывания наказания, и самостоятельно проследовать в колонию-поселение.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
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