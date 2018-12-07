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В Полысаево прошло подведение итогов смотра – конкурса рисунков «Выборы - глазами детей»

5 декабря 2018 года в Полысаевском городском округе в МБУ ДО «ДШИ № 54» прошло подведение итогов смотра – конкурса рисунков «Выборы - глазами детей», посвященного Дню Конституции.

Прием рисунков на конкурс проходил с 1 ноября по 1 декабря 2018 года.

Участниками смотра – конкурса   стали обучающиеся художественного отделения младшего возраста. Ребята отлично справились с задачами, которые поставили преподаватели – изобразить своё личное отношение к выборам в нашей стране. Ребята предварительно посмотрели видео и фотоматериалы с избирательных участков разных городов России, вспомнили семейные совместные выходные в дни выборов, выполнили соответствующие теме сюжеты.

Рисунки детей поделились на две номинации – «графика» и «живопись» и на две возрастные группы 6-8 лет и 9-11 лет. В результате работы компетентного жюри под председательством начальника отдела культуры Полысаевского городского округа Кудрявцевой Оксаны Викторовны, из 40 участников были удостоены званиями лауреатов – 11 человек: Смирнова Виктория, Фролова Мария, Осыкина Александра, Аверьянова Софья, Феофилактова Софья, Евтушенко Степан, Перевозчикова Ульяна, Кириенко Виктория, Лошакова Валерия, Хальфина Ксения, Ткачёва Маргарита. Званиями дипломантов – 9 человек: Плетенёв Максим, Дубзаева Амина, Кузнецова Дарья, Тейдер Анастасия, Грачёва Диана, Букарева Вера, Чуркина Елизавета, Лунёва Милослава, Бызова Софья.

В торжественной обстановке в концертном зале  детской школы искусств все участники и победители получили свои награды.

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
07/12/2018
Культура
Полысаево
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