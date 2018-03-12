Новости Кузбасса

5 марта 2018 года творческий коллектив МАУК «Дом культуры «Полысаевец» для обучающихся начальных классов основной общеобразовательной школы №17 представил детскую театрализованную программу «Госпожа Азбука».
Дом культуры «Полысаевец» провел для учащихся первых классов детскую игровую программу «Госпожа Азбука», приуроченную к окончанию изучения азбуки в школе. Веселые друзья Микки Маус и Минни Маус приготовили для ребят много интересных, захватывающих конкурсов, танцев и состязаний.
Детей и родителей порадовало выступление юной солистки вокального коллектива «Радость» Казарян Карины, исполнившей для гостей праздника вокальные номера.
В завершении праздника первые учителя первоклашек поздравили детей и родителей с этим праздничным событием, пожелав успехов в учебе. После окончания мероприятия было организованно чаепитие.
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