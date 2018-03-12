Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

5 марта в полысаевском доме культуры показали детскую программу «Госпожа Азбука».

5 марта 2018 года творческий коллектив МАУК «Дом культуры «Полысаевец» для обучающихся начальных классов основной общеобразовательной школы №17 представил детскую театрализованную программу «Госпожа Азбука».

Дом культуры «Полысаевец» провел для учащихся первых классов детскую игровую программу «Госпожа Азбука», приуроченную к окончанию изучения азбуки в школе. Веселые друзья Микки Маус и Минни Маус приготовили для ребят много интересных, захватывающих конкурсов, танцев и состязаний.

Детей и родителей порадовало выступление юной солистки вокального коллектива «Радость» Казарян Карины, исполнившей для гостей праздника вокальные номера.

В завершении праздника первые учителя первоклашек поздравили детей и родителей с этим праздничным событием, пожелав успехов в учебе. После окончания мероприятия было организованно чаепитие. 

Культура
Полысаево
kuzbassnews.ru
12/03/2018
Культура
Полысаево
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Состояние уличной мемориальной доски обеспокоило кемеровчанку
Жительница областного центра Екатерина разместила в группе #мэруназаметку_кемерово в Facebook...
Здание в центре Новокузнецка выставили на продажу за 17,5 млн рублей
Продаваемый объект расположен в центральном районе города. Площадь — 1644 квадратных метров. Цена...
Подаренный Путиным BMW Капризова заметили на кузбасской трассе
На трассе в Кемеровской области очевидцы сфотографировали автомобиль BMW с номером "Кирилл...
На юге Кузбасса значительно выросла численность косуль и маралов
Численность марала и косули по отношению к уровню прошлых лет значительно возросла, отмечают учёные...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus