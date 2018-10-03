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5 октября пройдет акция «Кузбасс в порядке»

В пятницу, 5 октября, мероприятия по санитарной очистке и озеленению пройдут во всех 34 муниципалитетах.

Кузбассовцы соберут мусор и опавшую листву, ликвидируют аварийные деревья, благоустроят памятные места.

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kuzbassnews.ru
03/10/2018
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