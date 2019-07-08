Новости Кузбасса

В День семьи, любви и верности в Управлении ПФР в г.Белово Кемеровской области (межрайонное) поздравили с праздником многодетных сотрудников и их семьи. Создать праздничное настроение помогли букеты из ромашек, олицетворяющих любовь и верность.

Начальник Управления Евгения Квак, обращаясь к своим коллегам, отметила, что благополучие семьи – это залог успешной работы, позитивного настроения в коллективе. «Главное, чтобы в семье была любовь, дружба, уважение и взаимопонимание», - подчеркнула она.

В Управлении ПФР г.Белово пять сотрудников могут похвастаться большими, дружными семьями, в которых воспитываются от трёх до 5 детей. В каждой из них взрослые и дети идут по жизни плечом к плечу, радуются каждому новому дню.