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500 старшеклассников и студентов Кузбасса и Урала поучаствовали в проекте «Неделя ЕВРАЗа в СибГИУ»

C 14 по 16 февраля в Новокузнецке прошел профориентационный проект «Неделя ЕВРАЗа в СибГИУ». В нем приняли участие около 500 старшеклассников и студентов из нескольких городов Кузбасса, а также Свердловской области. Проект направлен на знакомство с металлургическими специальностями в СибГИУ и перспективами дальнейшего трудоустройства на ЕВРАЗ ЗСМК.

На Неделе ЕВРАЗа состоялись мероприятия информационного, образовательного и соревновательного характера. На площадке университета прошел чемпионат профессионального мастерства среди студентов профильных ссузов и СибГИУ. Участники состязались в семи компетенциях: «Мехатроника», «Мобильная робототехника», «Электромонтаж», «Аддитивное производство», «Сварочные технологии», «Лабораторный химический анализ», «Охрана труда». Для учащихся школ и лицеев был организован ИТ-челлендж по информатике и олимпиада по физике «Алхимия». Победители и призеры получили дополнительные баллы для поступления в СибГИУ.  Студенты попробовали свои силы в чемпионате инженерной стратегии Metal Cup – в составе команд они разрабатывали и защищали кейсы, связанные с реальным доменным производством ЕВРАЗ ЗСМК.

В рамках образовательного интенсива «Цифровое поколение ЕВРАЗа» школьники побывали на экскурсиях в доменном цехе ЕВРАЗ ЗСМК и научно-техническом музее им. И. П. Бардина, на лего-тренинге и профпробах Try a skills. Познакомились с высокотехнологичными компетенциями.

Также в рамках Недели состоялись информационные встречи и презентация новой образовательной программы СибГИУ – «Инженерного бакалавриата», который начнет свою работу в университете в сентябре 2023 года.

 

 

Фото: региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» управление по связям с общественностью

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19/02/2023
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