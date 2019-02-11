- 52 градуса по Цельсию нипочём: кузбасские энергетики надежно отработали в аномальные февральские морозы

Оперативный персонал филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» выдержал испытание сибирскими морозами, обеспечив стабильную поставку электрической энергии по всей территории обслуживания филиала в период с 1 по 11 февраля. Даже в рекордно холодную ночь с 1 по 2 февраля, когда в северных районах Кузбасса столбик термометра опускался ниже 50 градусов, энергетики работали в режиме повышенной готовности, устраняя единичные случаи технологических нарушений без ущерба для потребителей.

Больше 10 дней аномальные холода держали в напряжении жителей Кемеровской области и, само собой, энергетиков, которые четко и слаженно действовали в самых сложных метеорологических условиях. Аварийно-восстановительные бригады несли круглосуточное дежурство, чтобы своевременно выехать на место технологического нарушения и устранить повреждения в кратчайшие сроки.За время морозов в восстановительных работах было задействовано 58 бригад (170 человек и 67 единиц техники).

В полной готовности на всей территории обслуживания филиала находились резервные источники электроснабжения (РИСЭ). Это передвижные дизель-генераторные установки, которые обеспечивают электроснабжение социально значимых объектов на время устранения технологического нарушения. Как раз к такому РИСЭ энергетики подключили одну из школ в Промышленновском районе, чтобы провести восстановительные работы на линии 10 киловольт (кВ), минимизировав неудобства для потребителей. Всего за период аномальных морозов энергетики задействовали 19 таких установок.

По мнению специалистов, экстремально низкие температуры зачастую становятся причиной излишнего натяжения и обрыва проводов. Задача энергетиков в таких случаях – максимально оперативно обнаружить и ликвидировать повреждение. С ней сотрудники филиала «Кузбассэнерго-РЭС» успешно справились: среднее время восстановления электроснабжения не превысило 2 часов. Этому способствовала качественная подготовка электросетевого комплекса к зиме и самоотверженная работа коллектива.