55-летний «чёрный лесоруб» в Кузбассе освобождён от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием

Несмотря на возражения государственного обвинителя против прекращения уголовного дела в отношении 55-летнего жителя одной из отдалённых деревень Мариинского муниципального округа, суд посчитал возможным прекратить дело в связи с деятельным раскаянием, установив наличие всех обстоятельств для принятия такого решения. Об этом корреспонденту «Новостей Кузбасса» сообщили в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области.

Органами предварительного расследования 55-летний житель одной из отдалённых деревень Мариинского муниципального округа обвинялся в том, что в период с октября 2021 года по апрель 2022 года, не имея соответствующих разрешающих документов, с целью заготовки дров для отопления своего жилья совершил незаконную рубку деревьев породы осина и берёза, причинив ущерб Департаменту лесного комплекса Кузбасса на общую сумму около 95 тысяч рублей, являющийся крупным.

Так, в октябре прошлого года для отопления своего жилища он незаконно спилил восемь осин и четыре берёзы, в один из зимних месяцев – три берёзы, и ещё четыре берёзы спилил весной. Все спиленные деревья он перевёз к себе домой.

Позже ущерб, причинённый своими незаконными действиями Департаменту лесного комплекса Кузбасса, подсудимый возместил в полном объёме.

В судебном заседании адвокатом подсудимого было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием по основаниям, установленным уголовным законодательством.

Подсудимый поддержал ходатайство защитника, пояснив, что вину в совершённом преступлении признаёт и сожалеет о содеянном. Причиной незаконной заготовки дров явилось тяжёлое материальное положение семьи.

Представитель Департамента лесного комплекса Кузбасса оставил разрешение ходатайства на усмотрение суда, пояснив, что претензий к подсудимому не имеется в связи с полным возмещением ущерба.

Против прекращения уголовного дела возражал лишь государственный обвинитель, настаивая на том, что обстоятельства совершения преступления не свидетельствуют об утрате подсудимым общественной опасности. К тому же без назначения наказания подсудимому цели его исправления достигнуты не будут.

Однако, рассмотрев заявленное ходатайство и заслушав мнение участников процесса, суд посчитал правильным ходатайство защитника удовлетворить.

Совершённое подсудимым преступление относится к преступлениям средней тяжести, ранее он не судим и впервые привлекается к уголовной ответственности. При этом он обратился в правоохранительные органы с явкой с повинной, дав подробные объяснения о совершённом преступлении, чем активно способствовал его раскрытию. Не наступило от его действий и тяжких последствий, а причинённый преступлением ущерб подсудимый возместил полностью.

«Учитывая предыдущее правопослушное поведение подсудимого и совершение им действий, свидетельствующих о деятельном раскаянии, суд приходит к выводу, что подсудимый перестал быть общественно опасным», – резюмировал суд в своём постановлении.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области освободил подсудимого от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, прекратив дальнейшее производство по делу.

Следует отметить, что постановление не было обжаловано и на днях вступило в законную силу.

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