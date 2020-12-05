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6 декабря пройдет виртуальная лекция в День памяти Александра Невского

6 декабря, в День памяти святого благоверного князя Александра Невского, в 12-00 ч. Государственная научная библиотека Кузбасса им.В.Д,Федорова на своем канале в видеохостинге youtube (раздел «Литературная гостиная») представляет виртуальную лекцию «Великий благоверный князь-воин Александр Невский» (доступ организован через сайт библиотеки).

Мероприятие по сохранению военно-исторического и культурного наследия россиян, укреплению единства народа проходит в рамках подготовки к празднованию 800-летия государственного деятеля и полководца князя Александра Невского, которое будет широко отмечаться в России в 2021 г. Лектором выступает кандидат исторических наук, серебряный волонтер библиотеки Людмила Сергеевна Решетникова.

Лекция ведется из электронного читального зала Кемеровского регионального центра Президентской библиотеки, открытого в Государственной научной библиотеке Кузбасса им.В.Д.Федорова в 2013 году для предоставления гражданам свободного доступа к цифровым документам по российской истории, государственности и русскому языку, к тематическим культурно-просветительским и научно-образовательным программам.

Рассказ о великом князе-воине Александре Невском (1221-1263), во время правления которого Русь отстояла свою независимость от католического Запада, о мудром князе-дипломате, сумевшем в отношениях с Востоком сохранить Русскую землю в условиях татаро-монгольского нашествия, о подвижнике веры и благочестия, канонизированном Русской Православной Церковью в лике святого на Московском Соборе 1547 года, будет интересен молодежи и детям.

 Телефон для справок в Кемерово: 44-18-67.

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
05/12/2020
Культура
Кемерово
Новости Кузбасса

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