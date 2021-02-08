6 февраля в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» прошел конкурс снежных крепостей «Построй свою крепость»

В конкурсе снежных крепостей приняли участие 9 команд. «Самую креативную крепость» построили «Шмели», «Самую Кузнецкую крепость» – команда «Радуга детства». Приз зрительских симпатий достался команде «Феррики», а специальный приз жюри забрала команда «Пчелки».

Кроме конкурса для участников снежного праздника были организованы выставка Новокузнецкого Клуба Стендовых Моделистов «Легион», викторина «Кузнецкая крепость: история и современность» при поддержке Новокузнецкого драматического театра, и экскурсия по выставке «Кузнецкая крепость: прошлое и настоящее».

Победители были награждены дипломами, тортами, настольными играми и подарками от партнеров: магазина «Старая башня», студии танца и фитнеса «Furor», Сибирской юридической компании, интерактивного научно-познавательного центра «Кузница наук», Творческого объединения Центр авторской песни «Транссиб».