6 февраля в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» прошел конкурс снежных крепостей «Построй свою крепость»
В конкурсе снежных крепостей приняли участие 9 команд. «Самую креативную крепость» построили «Шмели», «Самую Кузнецкую крепость» – команда «Радуга детства». Приз зрительских симпатий достался команде «Феррики», а специальный приз жюри забрала команда «Пчелки».
Кроме конкурса для участников снежного праздника были организованы выставка Новокузнецкого Клуба Стендовых Моделистов «Легион», викторина «Кузнецкая крепость: история и современность» при поддержке Новокузнецкого драматического театра, и экскурсия по выставке «Кузнецкая крепость: прошлое и настоящее».
Победители были награждены дипломами, тортами, настольными играми и подарками от партнеров: магазина «Старая башня», студии танца и фитнеса «Furor», Сибирской юридической компании, интерактивного научно-познавательного центра «Кузница наук», Творческого объединения Центр авторской песни «Транссиб».
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