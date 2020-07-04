6 июля в Кемерово открывается «Федоровский дворик»

Депутаты внесли изменения в генплан Новокузнецка Отмечается, что изменения в правилах землепользования и застройки коснулись корректировки границ...

День города в Новокузнецке — праздник без салюта и московских звёзд Власти Новокузнецка опубликовали программу мероприятий на День города 2020. Сразу во всех районах...

В новокузнецкой школе №12 идёт ремонт Ждут, когда сядут за парты обновлённой школы, ученики 12-ой в Новокузнецке. Там впервые за 87 лет...