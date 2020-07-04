6 июля в Кемерово открывается «Федоровский дворик»

6 июля в Кемерово на открытой городской площадке «Федоровский дворик» в рамках Всекузбасской акции «Лето с доставкой на дом» Государственная научная библиотека Кузбасса им.В.Д.Федорова празднует День Ивана Купалы (начало в 16-00 ч.) и проводит открытый микрофон-видеотрибуну «Посвящение поэту Николаю Асееву» (начало в 17-00 ч.).
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