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66 дворов отремонтируют в Кемерово в 2020 году

Первой в этом сезоне отремонтировали придомовую территорию на пр. Октябрьский, 73 А города Кемерово. Во дворе четырехподъездной пятиэтажки обновили дворовый проезд и отмостки дома, расширили автомобильную парковку, заменили бордюр и оформили газон.

Всего по национальному проекту «Жилье и городская среда» в текущем году обновят 66 дворов областного центра. Аукционы по выбору подрядчиков на работах в городе Кемерово завершились. В контракте предусмотрено выполнение ремонтов до 1 сентября 2020 года. Срок работ предусмотрен с запасом для возможного проведения работ на теплотрассах, водоводах и кабельных электросетях ресурсоснабжающими предприятиями в рамках подготовки к зиме.

В целом на благоустройство более 300 дворов и 50 парков в Кузбассе будет направлено в 2020 году почти 1,2 млрд рублей по национальному проекту «Жилье и городская среда».

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kuzbassnews.ru
20/05/2020
Общество
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